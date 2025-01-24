Лавров назвал условие для восстановления диалога с США

США под руководством Дональда Трампа должны учитывать интересы России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответе на вопрос к пресс-конференции.

Глава ведомства подчеркнул, что этим Вашингтон должен руководствоваться, чтобы сохранить двусторонние отношения с Москвой.

«Будут американцы учитывать наши интересы, диалог будет постепенно восстанавливаться. Не будут учитывать – значит, все останется как есть», — сказал Лавров.

Кроме того, министр отметил стремление Трампа наладить диалог с Россией. Он подчеркнул, что, если странам удастся наладить между собой отношения, близкие к нормальным, то такое развитие событий станет определенным достижением.

Несмотря на это, добавил Лавров, каких-либо кардинальных подвижек от Трампа ожидать не стоит. При этом, уточнил он, ландшафт политики Белого дома после его прихода будет меняться.

Ранее Сергей Лавров заявил, что НАТО продолжают вести лицемерную и провокационную политику.