Лавров назвал условия начала переговоров с Украиной и Западом о прекращении СВО

Российское руководство готово вести переговоры по Украине, как с Киевом, так и его западными кураторами, но исключительно с учетом интересов российской безопасности и нынешних реалий в зоне СВО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что, как и раньше, Москва настаивает на недопущении существования нацистского режима в соседнем государстве. Также Киеву и его западным спонсорам необходимо учитывать появление новых российских регионов (ЛДНР, Крым, Херсонская и Запорожская области), которые никогда больше не будут являться территорией Украины.

«Наша позиция остается в силе: мы готовы договариваться, но договариваться с учетом тех реалий, которые сейчас сложились на земле и с учетом нашей позиции, которая всем хорошо известна, с учетом наших интересов, интересов нашей безопасности, интересов недопущения создания на границах России враждебного нацистского режима, который открыто продекларировал цель истребления всего русского на тех землях, которые и в Крыму, и в Новороссии осваивались, обустраивались и обживались русскими людьми столетиями», — цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины.