Лавров назвал Зеленского неадекватным после его слов об «особях»
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя неадекватно, когда стремится вернуть в состав «своей территориальной целостности» русскоговорящих людей, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел Сергей Лавров.
Дело в том, в сентябре 201 года Зеленский называл носителей русской культуры «особями» и предлагал им уехать в Россию.
Однако до вступления на пост президента Украины Зеленский защищал русский язык и говорил о братстве народов. Он даже предлагал дать возможность жителям восточной части Украины и Крыма говорить на родном языке, добавил Лавров.
Ранее сообщалось о том, что Лавров заявил о недоговороспособности США.