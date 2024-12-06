Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя неадекватно, когда стремится вернуть в состав «своей территориальной целостности» русскоговорящих людей, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дело в том, в сентябре 201 года Зеленский называл носителей русской культуры «особями» и предлагал им уехать в Россию.

Однако до вступления на пост президента Украины Зеленский защищал русский язык и говорил о братстве народов. Он даже предлагал дать возможность жителям восточной части Украины и Крыма говорить на родном языке, добавил Лавров.

Ранее сообщалось о том, что Лавров заявил о недоговороспособности США.