Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не считает, что Россия и Соединенные Штаты находятся в данный момент в состоянии войны. Такие слова прозвучали во время его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое появилось в социальной сети Х.

Лавров сообщил, что Россия не стремится к войне с США. По его утверждению, РФ старается иметь добрососедские отношения со всеми своими соседями. Владимир Путин уже не раз подчеркивал большую роль Америки в мировых достижениях, а также высказывал свое уважение гражданам этой страны.

«Официально мы не воюем. Очевидно, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности без прямого участия американских военнослужащих», — указал он.

Министр добавил, что Белый дом делает все более опасной текущую ситуацию. Российская сторона дала ответ при помощи запуска «Орешника», теперь Москва надеется на то, что ее сигнал будет правильно воспринят.

Запись интервью Лаврова всего за три часа собрала порядка двух миллионов просмотров. Беседа главы МИД РФ с Карлсоном длится около полутора часов, за это время министр успел ответить на большое количество вопросов и коснуться многих тем.

Ранее Лавров заявил о хронической недоговороспособности США. Белый дом систематически не выполняет принятые на себя обязательства. Примерно такими же особенностями отличается и НАТО. Блок также нарушает данное слово, за счет этого мировая обстановка существенно ухудшилась.