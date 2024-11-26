Лавров — о возможности превентивных ударов по РФ: «НАТО отбросила приличия»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил главе военного комитета НАТО Робу Бауэру, который накануне в Брюсселе заявил, что для защиты стран-членов альянса необходимо прибегать к ударам по целям в России, которые представляют собой угрозу.

Лавров в своем ответе подчеркнул, что истинные намерения НАТО стали более явными. Он охарактеризовал высказывания представителя Североатлантического альянса как «отбросившие приличия», подчеркивая серьезность ситуации. Об этом глава российского МИД заявил на 20-м заседании совещания глав органов безопасности и разведслужб государств-участников СНГ. Его слова приводит ТАСС.

«Думаю, тут комментировать даже нечего, просто все приличия уже отброшены и истинные намерения оглашаются уже публично», — подчеркнул Лавров.

Бауэр ранее также призвал к увеличению производства высокоточных вооружений для нанесения ударов вглубь российской территории, что стало очередным шагом в эскалации конфликта.

Президент России Владимир Путин в ответ на угрозы НАТО подтвердил, что США и их союзники дали разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия. В результате нового витка конфликта российские военные объекты в Курской и Брянской областях стали мишенями для атак американских и британских ракет, уточнил он.

Москва не осталась в стороне и на эти действия ответила, впервые применив баллистические ракету средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепре (Днепропетровске). Путин предупредил, что провокационная политика Запада может привести к тяжелым последствиям в случае дальнейшей эскалации конфликта, подчеркивая необходимость предотвращения эскалации напряженности.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин удостоил погибшего на СВО офицера из Дагестана звания Героя России.