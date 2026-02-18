Россия сумела навязать Западу свои правила дипломатической игры, и это, по мнению политолога Александра Казакова, стало настоящим триумфом, который пока недооценен общественностью. В эфире радио Sputnik эксперт напомнил , что начиная с 2023 года на Москву обрушился мощнейший прессинг: и противники из НАТО, и даже партнеры по БРИКС дружно твердили, что сначала нужно заморозить огонь и лишь потом садиться за стол переговоров.

По его словам, тем не менее Кремль занял жесткую позицию, которую транслировал еще Сергей Лавров после провала стамбульских договоренностей 2022 года: прекращение огня больше не может быть предварительным условием, а является лишь возможным итогом самих переговоров.

Эта стратегия сработала. Казаков обращает внимание на показательный эпизод во время переговоров в Абу-Даби, когда западные эмиссары метались между делегациями, пытаясь протолкнуть привычную схему, но наткнулись на глухую стену. Россия не дрогнула под давлением, которое, по словам эксперта, повторяется с завидной регулярностью — каждые два-три дня кто-то из западных политиков с удивлением констатирует, что Путин не пошел ни на одну уступку. Но такая постановка вопроса, считает Казаков, в корне неверна.

На самом деле, как пояснил политолог, речь идет не об ультиматуме, а о принципиально ином подходе. Москва положила на стол не список требований, а базу для дискуссии — отправную точку, от которой можно отталкиваться в поиске компромиссов. Итогом этой выдержанной линии стало то, что сегодня мир уже обсуждает не то, как уговорить Россию на паузу в боевых действиях, а то, на каких условиях возможен устойчивый мир. Дипломатическая победа Москвы заключается в том, что ей удалось переформатировать саму повестку, заставив партнеров играть по своим правилам.

Ранее в Совфеде заявили, что дипломатическая служба России стала интеллектуальным ресурсом государства.