Представители Еврокомиссии и Украины требуют от России прекратить огонь, поскольку украинская армия терпит поражение на поле боя. Так считает Сергей Лавров, глава российского Министерства иностранных дел. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению министра, у Европы все пошло не по плану. ВСУ терпят поражение за поражением, и поэтому Еврокомиссия, главы европейских государств и сам Киев требуют от Москвы запустить режим прекращения огня.

«Они терпят поражение на поле боя, и их планы по нанесению нам, Российской Федерации, стратегического поражения никогда не сбудутся», — указал Лавров.

Он добавил, что в России прекрасно понимают, почему вдруг в Европе захотели запустить перемирие.

Ранее Лавров заявил, что Москва активно выдвигает и обсуждает серьезные предложения по урегулированию украинского кризиса. Однако детали инициатив остаются за закрытыми дверями вплоть до завершения переговорного процесса. По его словам, пока переговоры продолжаются, их содержание не будет раскрыто.