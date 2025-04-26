Лавров заявил, что РФ не раскроет деталей до конца переговоров с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва активно выдвигает и обсуждает серьезные предложения по урегулированию украинского кризиса. Однако детали инициатив остаются за закрытыми дверями вплоть до завершения переговорного процесса, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью министра телекомпании CBS.

Американская телекомпания опубликовала в пятницу, 25 апреля, фрагмент интервью, где Лавров сделал соответствующее заявление.

«Мы серьезные люди и рассматриваем серьезные предложения. Мы выдвигаем серьезные предложения. Это процесс, о котором не следует распространяться, пока он не будет завершен», — пояснил он.

На уточняющий вопрос о том, следует ли ожидать скорого достижения соглашения, Лавров подчеркнул, что «не говорил этого».

По его словам, пока переговоры продолжаются, их содержание не будет раскрыто.

Ранее Сергей Лавров прибыл в Самарканд и удивился отсутствию надписи на русском языке у Вечного огня.