Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Фиданом переговоры Путина и Трампа

В ходе встречи, которая состоялась в субботу, 16 августа, глава МИД Турции Хакан Фидан и его российский коллега Сергей Лавров обсудили итоги саммита, прошедшего на Аляске между лидерами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом стало известно из сообщения ТАСС со ссылкой на источник.

Как сообщает агентство, министры иностранных дел России и Турции провели телефонный разговор. В ходе беседы они обсудили, в первую очередь, ситуацию на Украине.

«Обсуждались усилия, направленные на прекращение войны между Россией и Украиной, а также прошедшая в этом контексте встреча президентов США и России, состоявшаяся на Аляске», — уточнил источник в МИД Турции в беседе с агентством.

Напомним, переговоры Путина и Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске в узком составе продлились почти три часа. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дали краткую совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.