В радиоэфире Sputnik официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила , что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров дал интервью на английском трем американским блогерам, где детально осветил обстановку, сложившуюся вокруг украинского конфликта.

Как пояснила дипломат, разговор касался всех аспектов украинского кризиса: от его истоков до текущего положения дел и перспектив дипломатического урегулирования.

В беседе с американскими блогерами Науфалом, Джонсоном и Наполитано Лавров подчеркнул, что Великобритания и некоторые другие европейские страны стремятся к эскалации украинского кризиса и, возможно, готовят провокации, чтобы подтолкнуть Трампа к более жестким мерам в отношении России.

Он заметил, что украинская сторона, прибегая к обману, терпит поражения и утрачивает контроль над территориями.

Представитель министерства также добавил, что если бы Украина проявила готовность к сотрудничеству и следовала собственным инициативам, то сохранила бы границы 1991 года, за исключением Крыма и части Донбасса.

Ранее Лавров заявлял, что Зеленский хочет от США гарантий применения ядерного оружия против РФ.