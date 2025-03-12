Лавров обсудил украинский кризис с тремя американскими блогерами
Лавров дал интервью трем блогерам из США по Украине
Фото: [Медиасток.рф]
В радиоэфире Sputnik официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров дал интервью на английском трем американским блогерам, где детально осветил обстановку, сложившуюся вокруг украинского конфликта.
Как пояснила дипломат, разговор касался всех аспектов украинского кризиса: от его истоков до текущего положения дел и перспектив дипломатического урегулирования.
В беседе с американскими блогерами Науфалом, Джонсоном и Наполитано Лавров подчеркнул, что Великобритания и некоторые другие европейские страны стремятся к эскалации украинского кризиса и, возможно, готовят провокации, чтобы подтолкнуть Трампа к более жестким мерам в отношении России.
Он заметил, что украинская сторона, прибегая к обману, терпит поражения и утрачивает контроль над территориями.
Представитель министерства также добавил, что если бы Украина проявила готовность к сотрудничеству и следовала собственным инициативам, то сохранила бы границы 1991 года, за исключением Крыма и части Донбасса.
Ранее Лавров заявлял, что Зеленский хочет от США гарантий применения ядерного оружия против РФ.