Северо-Атлантический альянс стремится подчинить себе экономические процессы во всем мире. Такое мнение высказал Сергей Лавров, глава российского Министерства иностранных дел. Его точку зрения привело РИА Новости.

Министр напомнил, что НАТО создавался как средство защиты государств, которые входят в него. Затем блок непрерывно расширялся, постепенно выйдя к российским границам. Теперь он создает союзы с государствами, чтобы противостоять России и Китаю.

«Альянс своими делами заявил о том, что у них глобальный замах, и угрозы его безопасности теперь почти повсюду. Все понимают, что это продекларировано для того, чтобы попытаться поставить под свой контроль экономические процессы», — указал Лавров.

Для предотвращения усиления конкурентов Северо-Атлантический блок вводит в их отношении незаконные санкции. Россия стала рекордсменом по ним, но рестрикции также введены против КНДР и Ирана. Китай тоже стал предметом ограничений на передачу технологий. Все это является борьбой за ресурсы, и, как следствие, борьбой за мировое влияние.

Ранее Лавров заявил, что Запад стремится произвести эскалацию украинского конфликта. По этой причине союзники Киева дали ему разрешение наносить удары ракетами по российской территории.