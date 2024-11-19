Лавров назвал удар ATACMS по России сигналом о стремлении Запада к эскалации

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о применении Киевом дальнобойных ракет ATACMS в Брянской области. Заявление российского министра прозвучало на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20, пишет ТАСС.

Лавров считает, что Украина и ее западные партнеры выступают провокаторами и это показывает последняя ситуация в Брянской области, где ВСУ применили ракеты большой дальности ATACMS. При этом до сих пор не установили, действительно ли Вашингтон официально одобрил это действие.

Глава МИД РФ считает, что без участия штатов Киев не стал бы использовать переданные дальнобойные ракеты. По словам Лаврова, удар ATACMS по российским землям — это «сигнал, что Запад хочет эскалации конфликта».

Также в ходе конференции Лавров напомнил о предупреждении российского президента, адресованном странам Запада. В очередной раз подчеркнули, что позиция Москвы будет меняться исходя из актуальных событий и действий Украины, ставшей марионеткой в руках США.

Ранее в Кремле заявили, что спецоперация на Украине продолжается в формате «войны» между Россией и НАТО.