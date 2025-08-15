Лавров остался невозмутим, когда его спросили о мандраже перед встречей на Аляске

Перед важными переговорами между президента РФ и США Владимиром Путиными и Дональдом Трампом журналисты поинтересовались у министра иностранных дел России Сергея Лаврова, волнуется ли он.

На кадрах, опубликованных журналистом Кремлевского пула Александром Юнашевым в телеграм-канале, Лавров с присущей ему иронией ответил на вопрос журналиста о чувстве мандража перед исторической встречей.

«Мандраж ощущаете?» — спросили у главы российского МИД.

Лавров переспросил, и когда заново услышал вопрос, ответил тоже вопросом.

«А что это такое?» — невозмутимо сказал он.

Эта реплика мгновенно разошлась в соцсетях. Одни видят в ней тонкий дипломатический юмор, другие — подтверждение стальных нервов российского министра. Сам Лавров, как всегда, остался загадкой.

