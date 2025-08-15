Лавров остался невозмутим, когда его спросили о мандраже перед встречей на Аляске
Лавров продемонстрировал стальные нервы перед переговорами Путина и Трампа
Фото: [flickr.com]
Перед важными переговорами между президента РФ и США Владимиром Путиными и Дональдом Трампом журналисты поинтересовались у министра иностранных дел России Сергея Лаврова, волнуется ли он.
На кадрах, опубликованных журналистом Кремлевского пула Александром Юнашевым в телеграм-канале, Лавров с присущей ему иронией ответил на вопрос журналиста о чувстве мандража перед исторической встречей.
«Мандраж ощущаете?» — спросили у главы российского МИД.
Лавров переспросил, и когда заново услышал вопрос, ответил тоже вопросом.
«А что это такое?» — невозмутимо сказал он.
Эта реплика мгновенно разошлась в соцсетях. Одни видят в ней тонкий дипломатический юмор, другие — подтверждение стальных нервов российского министра. Сам Лавров, как всегда, остался загадкой.
