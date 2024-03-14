Лавров: отказ послов ЕС от встречи с властями РФ является откровенным хамством
Фото: [«Соловьев Live»]
Российское руководство старается идти на встречу с представителями Евросоюза и всегда открыто к диалогу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предлагал ЕС провести личную беседу, однако там отказались. В РФ это расценили как хамство.
Послы стран ЕС не собираются встречаться с Лавровым и другими представителями российского руководства. Об этом было заявлено демонстративно с пренебрежением, что возмутило главу МИД РФ. По его мнению, европейские власти просто «не умеют в диалог».
«Это для меня большая загадка. По большому счету, это хамство», — сказал Лавров в эксклюзивном интервью для телеканала «Соловьев Live».
Лавров отметил, что у послов ЕС и других представителей обязательно уточнят, почему они не открыты к диалогу. По словам Лаврова, коллеги просто боятся решать такие вопросы без указки людей свыше и пока спрашивают разрешения у столиц.
Ранее сообщалось, что Греция не станет отправлять своих военных на территорию Украины.