Лавров: отказ послов ЕС от встречи с властями РФ является откровенным хамством

Российское руководство старается идти на встречу с представителями Евросоюза и всегда открыто к диалогу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предлагал ЕС провести личную беседу, однако там отказались. В РФ это расценили как хамство.

Послы стран ЕС не собираются встречаться с Лавровым и другими представителями российского руководства. Об этом было заявлено демонстративно с пренебрежением, что возмутило главу МИД РФ. По его мнению, европейские власти просто «не умеют в диалог».

«Это для меня большая загадка. По большому счету, это хамство», — сказал Лавров в эксклюзивном интервью для телеканала «Соловьев Live».

Лавров отметил, что у послов ЕС и других представителей обязательно уточнят, почему они не открыты к диалогу. По словам Лаврова, коллеги просто боятся решать такие вопросы без указки людей свыше и пока спрашивают разрешения у столиц.

Ранее сообщалось, что Греция не станет отправлять своих военных на территорию Украины.