Греция не будет отправлять своих военных на Украину

Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис прокомментировал динамику конфликта на Украине. По его мнению, ситуация в стране достигла нулевой точки. Он назвал ее ужасной.

Герапетритис принял участие в форуме Восточной Македонии и Фракии, который проходил в Александруполисе. На нем он также заявил, что Греция не собирается отправлять на Украину своих военных, но продолжит поддерживать Киев. Его слова приводят РИА Новости.

«Я хочу сказать вам, что ситуация на Украине ужасная, мрачная, и я знаю, что сегодня это может показаться банальностью, но она достигла нулевой точки для Украины», — сказал Герапетритис.

Он отметил, что Украина со временем оказывается все в более сложной ситуации. Глава греческого МИД также отметил, что международной поддержки Киеву недостаточно.

Дискуссия об отправке западных военных на Украину длится несколько недель. Она началась после того, как президент Франции Эммануэль Макрон в ходе конференции, посвященной помощи Киеву, в конце февраля сообщил, что страны Европейского союза (ЕС) и НАТО обсуждают возможность отправить своих солдат на Украину.

Вскоре после этого заявления генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опроверг такую возможность. Также намерения отправить свои военные отвергли и другие страны, в том числе Германия, Швеция, Италия и Польша. Сам Макрон позже заявил, что такого сценария Париж не предусматривает.

Комментируя заявления Макрона, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ввод западных войск на Украину приведет к неизбежному столкновению России с НАТО.

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