Лавров отказался лететь в Узбекистан и перенес встречу с Мирзиеевым на более поздний срок

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Узбекистан для встречи, в том числе с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, который должен был состояться 28–29 октября, отменен, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, поездка Лаврова в среднеазиатскую страну перенесена на более поздний срок, который не уточняется. В МИД пояснили, перенос связан с некими изменениями в рабочем графике Лаврова. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов об этом своевременно проинформирован.

«В связи с изменениями в рабочих графиках достигнута договоренность перенести планировавшийся на 28–29 октября визит Сергея Викторовича Лаврова в Ташкент на более поздний срок», — говоится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее мы сообщали, что во время заседания саммита БРИКС министру иностранных дел России Сергею Лаврову наступила на ногу прошедшая мимо женщина. Инцидент попал в трансляцию мероприятия и разошелся по Сети. В Telegram-каналах спустя некоторое время разгорелись жаркие споры пользователей, что же на самом деле сказал российский министр. Позднее в МИД РФ раскрыли, что министр отметил вслед своей обидчице.