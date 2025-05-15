Другие государства не могут размещать свои войска на территории Украины. Такое заявление сделал Сергей Лавров, глава российского Министерства иностранных дел. Его слова привел ТАСС.

По утверждению министра, тот вопрос, какими силами может располагать Киев, далеко не праздный.

«Здесь ни о каком иностранном военном присутствии речи быть не может», — указал он.

Лавров напомнил, что именно присутствие войск НАТО на украинской территории стало одной из причин спецоперации. Он приплюсовал к необходимой демилитаризации еще и денацификацию, поскольку режим Зеленского занимается чистой воды нацизмом по отношению ко всему русскому на Украине.

Ранее Лавров ответил Зеленскому, который требовал личной встречи с Путиным. Он назвал украинского президента жалким человеком и подчеркнул, что требования Зеленского выглядят как попытка привлечь внимание или создать видимость инициативы, хотя на самом деле они не соответствуют реальному положению дел.