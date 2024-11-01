Лавров в декабре впервые с начала СВО посетит с визитом страну Евросоюза

Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен в декабре нынешнего года отправиться на Мальту, пишут «Ведомости» со ссылкой на официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марию Захарову.

Как отметила дипломат, визит на Мальту станет первой поездкой Лаврова в страну Европейского союза с начала спецоперации на Украине в 2022 году.

«Лавров планирует в декабре 2024 года посетить остров Мальту. Там он примет участия во встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», — пишет издание, ссылаясь на данные Захаровой.

В посольстве Мальты в Москве подтвердили визит российского министра на островное государство. Там отметили, что приглашение на проведение заседания СМИД ОБСЕ 5–6 декабря «относится ко всем членам», включая представителей Российской Федерации. Там добавили, что официальные приглашения будут направлены всем участникам в «надлежащее время».

Ранее мы сообщали, что во время заседания саммита БРИКС министру иностранных дел России Сергею Лаврову наступила на ногу прошедшая мимо женщина. Инцидент попал в трансляцию мероприятия и разошелся по Сети. В Telegram-каналах спустя некоторое время разгорелись жаркие споры пользователей, что же на самом деле сказал российский министр. Позднее в МИД РФ раскрыли, что министр отметил вслед своей обидчице.