Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил закономерность в нарушении со стороны Киева договоренностей и украинской территорией. По его словам, чем чаще киевский режим будет пренебрегать такими договоренностями, тем меньше у него останется Украины.

Об этом глава российского МИД заявил на открытии XVI Ассамблеи Русского мира, передал ТАСС. По его словам, в последние годы Украина неоднократно сталкивалась с возможностями для мирного урегулирования конфликтов, однако власти страны трижды срывали ключевые договоренности.

Министр отметил, что в 2014 году Украина имела шанс сохранить Крым в своем составе. Однако смена власти в Киеве помешала реализации согласованных мер, из-за чего крымчане захотели быть в составе РФ.

В феврале 2015 года, отметил Лавров, был открыт диалог о возможном заключении Минских соглашений, которые могли бы помочь Украине сохранить свою целостность, включая Донбасс. Однако, несмотря на международные усилия, согласие не было достигнуто.

«Ну и третий шанс у них был в Стамбуле в апреле 2022 года, об этом подробно говорил президент (Владимир Путин. — Прим. ред.) Ну и, конечно, нынешние реалии тоже отличаются от тех, что были в апреле 2022 года», — заявил Лавров.

Специальная военная операция (СВО) России на Украине началась 24 февраля 2022 года в ответ на агрессию в сторону мирных жителей ДНР и ЛНР, а также угрозы безопасности российскому государству. Президент России Владимир Путин к главным целям СВО отнес демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту граждан двух республик.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал условие, при котором СВО бы не было.