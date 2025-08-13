Лавров отправится на Аляску для переговоров с США

Глава российского МИД Сергей Лавров посетит переговоры с американскими коллегами, которые пройдут на Аляске. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ, подтвердив ранее озвученные планы. Встреча станет частью серии дипломатических контактов между Москвой и Вашингтоном, направленных на обсуждение ключевых вопросов двусторонних отношений.

Саммит может затронуть темы, связанные с безопасностью, экономическим сотрудничеством и региональными конфликтами. Эксперты отмечают, что переговоры проходят на фоне сохраняющейся напряженности, однако сам факт их проведения уже можно считать позитивным сигналом.

Аляска выбрана местом встречи не случайно: этот регион символизирует как исторические связи между Россией и США, так и современные вызовы. В 1867 году Российская империя продала Аляску Соединенным Штатам за $7,2 млн (в пересчете на современный курс — около ₽40 млрд), и с тех пор территория остается стратегически важной точкой.