Москва готова к сделке с Украиной, но есть некоторые моменты, которые нужно донастроить, заявил в интервью CBS News глава МИД Сергей Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что США и Россия двигаются в правильном направлении.

Лавров также добавил, что Дональд Трамп, скорее всего, единственный политический лидер, который понимает необходимость устранения истинных причин конфликта на Украине.

Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. США собирались представить свой план по Украине и признать Крым российским, а союзники Киева надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.

Ранее сообщалось о том, что в Польше обиделись на реакцию Лаврова, связанную с провокацией Евросоюза.