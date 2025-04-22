Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров слишком агрессивно ответил на те рекомендации, которые были выпущены ЕС для европейских политиков. Такое заявление сделало польское издание АБН24.

Ранее Евросоюз выпустил рекомендации, согласно которым представители европейских стран не должны совершать поездки в Москву, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Этот факт нашел живейший отклик в России. Об этой рекомендации высказывались негативно и министр Лавров, и экс-президент Медведев.

«Российские политики агрессивно отреагировали на решение Евросоюза и его государств-членов», — пожаловались польские журналисты.

По их мнению, в РФ были слишком резки в своих отзывах о европейской инициативе.

Ранее уже сообщалось, что Лавров обвинил ЕС в попытке возродить нацизм. Именно с этой целью, по его мнению, Брюссель не дает людям праздновать победу над преступным режимом. По словам министра, Европу нужно вернуть к прежним ценностям и уважению к истории, и Россия в этом ей обязательно поможет.