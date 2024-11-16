Лавров оценил телефонные переговоры Путина и Шольца

В пятницу, 15 ноября, состоялись телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Беседу политических лидеров прокомментировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Трансляция его выступления опубликована на YouTube-канале МИД РФ.

По словам Лаврова, Кремль четко изложил свои оценки.

Дипломат также добавил, что не знает, каким образом новый президент США Дональд Трамп сможет урегулировать украинский конфликт.

Российская сторона будет ждать предложений, сказал Лавров, а также отметил, что в любом случае политик, заявляющий о мире, заслуживает внимания, передает его слова РИА Новости.

Ранее Лавров заявил, что США готовят Европу к самоубийственному прямому конфликту с Россией.