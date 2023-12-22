Лавров отверг обвинения в том, что Россия якобы разрушает украинское культурное наследие

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о якобы разрушении украинского культурного наследия со стороны России.

Он высказал свою позицию на общем собрании комиссии России по вопросам ЮНЕСКО. Лавров заявил, что не существует никаких фактов, подтверждающих эти обвинения. Об этом пишет РИА Новости.

Министр подчеркнул, что попытки обвинить Россию в разрушении украинского культурного наследия являются частью широкого ряда утверждений, направленных против страны. Он отметил, что несмотря на обвинения, никто не представил конкретных фактов, подтверждающих указанные заявления.

Лавров подчеркнул отсутствие доказательств и отметил, что данные обвинения не имеют под собой реальной основы. В своей речи дипломат упомянул западных политиков и чиновников, которые озвучивают вышеуказанные тезисы в угоду политической конъюнктуре.