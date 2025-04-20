Лавров ответил на запрет чиновникам в ЕС приезжать в Москву на 9 мая

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил лидеров Евросоюза в попытках возродить нацизм. Так он отреагировал на новости, что европейским чиновникам нельзя приезжать в Москву в День Победы.

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным министр возмутился новым запретом в Европе. Оказалось, политикам и даже мелким чиновникам запретили приезжать в РФ на празднование Дня Победы. Лавров ответил, что в ЕС словно пытаются возродить жестокую и неправомерную идеологию нацизма, чего нельзя допустить.

«Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление, я сейчас не иронизирую, это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма», — ответил Лавров.

По словам Лаврова, Европу нужно вернуть к прежним ценностям и уважению к истории, и Россия в этом ей обязательно поможет. Если идеи нацизма продолжат распространять в ЕС, РФ, возможно, вмешается в борьбу с вредящей идеологией.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова с иронией уточнила, какую историческую эпоху хочет повторить Мерц.