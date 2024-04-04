Ранее украинский лидер сообщил, что России необходимо вернуться к границам февраля 2022 года для того, чтобы появилась возможность начать переговоры. Слова Лаврова приводят РИА Новости.

«Формула» Зеленского хорошо известна. Она — ультиматум, требующий от России сдаться, капитулировать и уйти на границы 1991 года», — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что мечтать о границах Украины до 2022 года «не вредно».

Россия начала специальную военную операцию в феврале 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.

Территории Донбасса, а также ДНР и ЛНР, стали частью РФ в результате референдумов, которые были проведены в этих регионах в сентябре 2022 года. Большинство жителей проголосовали за то, чтобы дальше жить под флагом российского государства.

Ранее Лавров сообщил, что теракт в «Крокусе» имеет украинских след. По его мнению, он был реализован силами США.