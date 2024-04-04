Лавров заявил, что теракт в «Крокусе» имеет очевидный украинский след

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» имеет очевидный украинский след.

Об этом глава российского МИД сообщил на встрече с послами иностранных государств, темой которой стал вопрос урегулирования конфликта на Украине. Слова Лаврова передает ТАСС.

«Уже сейчас очевидно, об этом говорится в ходе сообщений о том, как идет расследование [теракта в «Крокус сити холле»], что не обошлось без украинского следа. Тем более, что причастность Украины ко многим другим террористическим актам на российской территории уже ни у кого не вызывает сомнений», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что Украина стала «террористическим государством». По его словам, киевский режим в течение 10 лет терроризирует народ Донбасса.

По словам Лаврова, расследованием теракта в «Крокусе» активно занимаются Следственный комитет РФ, Генпрокуратура и другие компетентные органы.

Ранее о том, что Киев может быть причастен к трагедии в Красногорске, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он отметил, что теракт реализовался под кураторством США.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В этот день неизвестные ворвались в здание с автоматами и устроили стрельбу. В концертном зале преступники продолжили стрелять по посетителям, после чего подожгли помещение коктейлями Молотова.

На данный момент известно о 12 арестованных фигурантов дела о теракте. Вероятными исполнителями теракта являются граждане Таджикистана. Они были задержаны в Брянской области у границы с Украиной на следующий день после трагедии.