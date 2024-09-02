Лавров озвучил причину задержания Павла Дурова

По словам главы российского МИД, создатель Telegram Павел Дуров проявил независимость и не последовал рекомендациям Запада по модерации контента. Об этом Лавров сообщил на встрече в МГИМО в честь начала учебного года, трансляция доступна на YouTube-канале МИД России.

Во время мероприятия Лавров пояснил, что причиной ареста Дурова стало желание Запада устранить конкуренцию в условиях глобализации.