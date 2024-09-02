Лавров озвучил причину задержания Павла Дурова
Фото: [Медиасток.рф]
По словам главы российского МИД, создатель Telegram Павел Дуров проявил независимость и не последовал рекомендациям Запада по модерации контента. Об этом Лавров сообщил на встрече в МГИМО в честь начала учебного года, трансляция доступна на YouTube-канале МИД России.
Во время мероприятия Лавров пояснил, что причиной ареста Дурова стало желание Запада устранить конкуренцию в условиях глобализации.
«Павел Дуров слишком, слишком свободным оказался, слишком медленно или вообще не слушал западных советов про так называемую модерацию своего детища. Все, что происходит - это не только с ним, Цукерберг (руководитель корпорации Meta*, признана в России экстремистской. — прим.ред.) был вызван в Сенат и согласился сотрудничать, как он сам признался. И с другими крупными платформами Запад особо не церемонится», — сказал Лавров.
Лавров также разъяснил, что это не первый случай, когда западные страны пытаются злоупотреблять процессом глобализации для достижения своих целей. Он рассматривает такие действия как проявление недобросовестной конкуренции и злоупотребления экономической силой.
«Есть общее понимание, что это нужно каким-то образом регулировать, но процесс только начался. В других сферах, включая дипфейки, призванные опорочить кого-то. Я, например, смотрел изображения, которые из меня сделали, там даже где-то смешно. Я уверен, что будут выработаны какие-то протоколы, позволяющие, во-первых, не создавать угроз кому бы то ни было, а во-вторых, просто вести себя прилично», — добавил Лавров.
Кроме того, Лавров сообщил, что на следующей неделе направляется в Монголию для участия в визите президента РФ Владимира Путина.
«Вылетаю в Монголию для участия в визите президента. Передам от вас привет», — отметил чиновник в конце встречи.
Ранее сообщалось, что судебный надзор за Павлом Дуровым может растянуться на несколько лет.