Лавров: патриотизм для россиян является частью генетического кода

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для Corriere della Sera прокомментировал появление на саммите в Анкоридже в джемпере с надписью «СССР». Он отметил, что помимо этой вещи в его гардеробе есть футболка с гербом Российской империи. При этом министр подчеркнул, что это не является проявлением желания возродить империю. Статья с интервью была выложена на официальном сайте МИД РФ.

Накануне итальянская газета Corriere della Sera провела интервью с министром иностранных дел России. Однако издание решило не публиковать ответы министра в полном объеме, подвергнув их сокращению и цензуре.

«Горжусь своей страной, в которой я родился и вырос. Россия, как известно, – продолжатель СССР, а в целом у нашей страны-цивилизации тысячелетняя история. У меня, кстати, есть футболка и с гербом Российской империи, это же не значит, что мы и её хотим возродить», – сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что одно из главных достижений, которыми может гордиться Россия, — это непрерывное развитие и укрепление государства на протяжении всей его богатой истории, объединяющей и сплачивающей русский и другие народы страны. Чего не скажешь про страны Запада.

«Возможно, на Западе чувство патриотизма, верности Родине отмирает, но для нас – это часть генетического кода», – заключил Лавров.

Ранее Сергей Лавров выразил мнение, что Россия готова к диалогу с Европой только после того, как там утихнет «русофобская истерия».