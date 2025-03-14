Лавров поблагодарил Венесуэлу за поддержку и понимание целей СВО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил признательность властям Венесуэлы за поддержку и понимание целей специальной военной операции (СВО). О сотрудничестве двух стран глава ведомства написал в своей статье «Россия и Венесуэла: дружба и партнерство сквозь годы и расстояния» для издания МИД Венесуэлы Cancilleria. Она приурочена к 80-летию установления дипломатических отношений между государствами.

Лавров таже отметил, что Москва и Каракас не принимают диктата и гегемонизма Запада. Он добавил, что обе страны подчеркивают необходимость совместной работы в борьбе с колониализмом и расизмом.

«Мы сохраняем историческую память, ограждаем наследие народов наших стран от попыток фальсификации со стороны тех, кому выгодно было бы забыть и исказить факты агрессии и геноцида», — сказал Лавров.

Министр также подчеркнул, что страны активно взаимодействуют в рамках международных организаций, включая Группу друзей в защиту Устава ООН. Лавров отметил, что Венесуэла зарекомендовала себя как надежный партнер, поддерживая российские проекты резолюций, направленные на защиту суверенитета государств и многополярность мировой системы.

Глава МИД также акцентировали внимание на необходимости сотрудничества в энергетическом секторе, заявив о необходимости стабилизации мирового рынка энергоносителей. В этом контексте, отметил Лавров, Венесуэла выразила интерес к углублению взаимодействия с БРИКС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о «нормальном» диалоге с представителями США Марко Рубио и Майком Уолтцем.