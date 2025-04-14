Лавров положительно оценил работу администрации Трампа

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту» заявил , что в администрации США появились разумные люди, которые помогают в диалоге между Россией и Штатами.

Встречи российской и американской делегаций проходят положительно, считает Лавров. По его словам, постепенно диалог стран восстанавливается, хотя все еще остается разница интересов по большинству международных вопросов.

«И сейчас вот разумные люди в администрации, которые там наконец-то появились после того, как байденовские ставленники ушли или их отодвинули от дел, они с нами решают элементарные, казалось бы, вопросы жизнедеятельности дипломатической миссии в стране, с которой у тебя не разорваны дипломатические отношения», — сказал Сергей Лавров.

По оценке Лаврова, у стран есть все шансы в итоге нормализовать дипломатические отношения, во многом благодаря подходу некоторых людей из администрации Трампа. В первую очередь стороны хотят восстановить работу посольств и упростить передвижение дипломатов, а также решить наболевшую проблему с визами. В случае успеха, странам станет проще взаимодействовать и налаживать связи.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров анонсировал скорое проведение российско-китайского саммита.