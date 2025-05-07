Действия некоторых государств-членов Европейского союза, направленные на то, чтобы не дать самолетам европейских лидеров достичь территории России, вызывают чувство стыда и позора, отметил Сергей Лавров. Министра иностранных дел РФ цитирует ТАСС .

В связи с этим министр иностранных дел России выразил свою позицию относительно ситуации, в которой оказались лидеры Сербии и Словакии Александр Вучич и Роберт Фицо. Их самолёты не смогли пролететь через воздушное пространство стран Балтии.

Высказывания европейских политиков о возможном вступлении Украины в ЕС свидетельствуют о том, что в Европе приветствуют тех, кто разделяет нацистские взгляды, подчеркнул Сергей Лавров. При этом от других государств требуют присоединиться к антироссийским санкциям в качестве условия для вступления.

«Тех, кто с Россией отстаивают нашу общую историческую память, их вообще хотят лишить всяческих прав», — заявил Лавров, имея в виду Сербию.

Как мы уже сообщали, ранее Еврокомиссия уведомила Вучича о том, что его визит в Россию 9 мая может негативно сказаться на процессе переговоров о вступлении его страны в Европейский союз.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Эстония не разрешила пролет над своей территорий его самолета в Россию.