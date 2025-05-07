Эстония отказалась разрешить самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо перелет над своей территорией в направлении Москвы. Об этом сам Фицо сообщил в соцсетях.

Планировавший посетить российскую столицу для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), Фицо столкнулся с агрессией со стороны стран Прибалтики.

«Эстония пару минут назад нам сообщила, что не разрешит нам пролететь над ее территорией. Конечно, речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву по случаю официального празднования 80-летия окончания Второй мировой войны», — отметил словацкий премьер.

Также решение ограничить полет самолета Фицо поддержали Литва и Латвия. Министерство иностранных дел (МИД) Латвии объяснило действия Риги тем, что мероприятия в Москве, посвященные празднованию Победы, воспринимаются как «пропагандистские», а участие в них «не соответствует ценностям Европейского союза (ЕС)».

В ведомстве подчеркнули, что 9 мая, в День Европы, страны будут отмечать этот «праздник» во Львове вместе с «украинскими друзьями».

Ранее Литва, Латвия и Эстония запретили перелет над своими территориями самолету с президентом Сербии Александром Вучичем. Из-за этого сербский лидер был вынужден лететь в Москву через Азербайджан, и вечером 7 мая он прибыл в российскую столицу.

Ранее сообщалось, что в Германии перед Днем Победы запретили демонстрацию советской символики.