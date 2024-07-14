Лавров посоветовал журналистам узнавать у Зеленского, что тот перед интервью выпил или дунул

Глава МИД России Сергей Лавров как мог постарался сдерживаться, отвечая западным журналистам на просьбу прокомментировать недавнее заявление просроченного президента Украины владимира Зеленского, что, мол, Россия планирует применить тактическое ядерное оружие в зоне проводимой ею спецоперации.

В ответ глава дипломатического ведомства ядерной державы всё же максимально корректно намекнул репортерам, что любое заявление Зеленского нужно рассматривать через призму количества выпитого и выкуренного им перед беседой с тем или иным медиа.

«Он [Зеленский] много чего говорит. Зависит от того, что он выпил или курнул. Много чего!», — отметил Лавров, видео с его комментарием появилось в сети.

Ранее Зеленский в Ирландии прокомментировал журналистам оговорку президента США Джо Байдена, который несколькими днями ранее на саммите НАТО в Вашингтоне перепутал его с главой российского государства Владимиром Путиным. По его словам, это, конечно же, досадная ошибка, но, учитывая внушительную военную и финансовую помощь США Украине, на это не стоит обращать особого внимания.