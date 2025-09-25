Лавров потребовал снятия блокады с Кубы на встрече с главой МИД республики

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с кубинским коллегой Бруно Родригесом заявил о необходимости немедленного прекращения торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США. В МИД РФ подчеркнули, что Москва также требует исключить Кубу из американского списка «стран — спонсоров терроризма».

Переговоры прошли в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По данным российского МИД, стороны в доверительной и конструктивной атмосфере обсудили текущее состояние и перспективы российско-кубинских отношений, отметив стратегический характер партнерства.

Внимание также уделено развитию торгово-экономического сотрудничества и поддержанию активной динамики политического диалога. В МИД сообщили, что Москва и Гавана намерены укреплять координацию действий в международных организациях, включая ООН и БРИКС.

По большинству вопросов глобальной и региональной повестки позиции России и Кубы совпадают, что, как отметили в ведомстве, создает дополнительные возможности для дальнейшего расширения взаимодействия на международной арене.

