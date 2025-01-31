Лавров предрек укрепление западного гегемонизма при Трампе

С приходом новой администрации президента США Дональда Трампа Запад будет принимать более «дружные» формы для осуществления гегемонизма. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что амбиции по гегемонии «коллективного Запада», созданного Вашингтоном еще при предыдущем президенте, не скрываются от взглядов. Он считает, что при администрации Трампа это «построение» станет еще более сплоченным.

По его словам, это «построение» направлено против России, Китая, Ирана и Северной Кореи — «всех тех стран, которые стремятся проводить независимую и суверенную политику, основываясь на понимании своих национальных интересов».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к совместной работе с Вашингтоном.