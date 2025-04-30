Лавров прибыл с официальным визитом в Доминиканскую Республику
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с первым визитом в Доминиканскую Республику
Фото: [t.me/MID_Russia]
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Доминиканскую Республику. Самолет с делегацией приземлился в аэропорту столицы — города Санто-Доминго, сообщило ТАСС.
По данным агентства, это первый визит Лаврова в эту страну. Он проходит в юбилейный год — в 2025 году исполняется 80 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Доминиканской Республикой.
Лавров прибыл в Санто-Доминго из Рио-де-Жанейро, где участвовал в работе совещания министров иностранных дел стран БРИКС.
В ходе визита запланированы встречи Сергея Лаврова с президентом страны Луисом Абинадером и министром иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альваресом.
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине после доработки ряда деталей.