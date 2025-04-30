Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Доминиканскую Республику. Самолет с делегацией приземлился в аэропорту столицы — города Санто-Доминго, сообщило ТАСС.

По данным агентства, это первый визит Лаврова в эту страну. Он проходит в юбилейный год — в 2025 году исполняется 80 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Доминиканской Республикой.

Лавров прибыл в Санто-Доминго из Рио-де-Жанейро, где участвовал в работе совещания министров иностранных дел стран БРИКС.

В ходе визита запланированы встречи Сергея Лаврова с президентом страны Луисом Абинадером и министром иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альваресом.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине после доработки ряда деталей.