Лавров заявил, что Россия готова к заключению мира с Украиной при одном условии

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине после доработки ряда деталей. Он также оценил ход диалога с администрацией США.

Конкретные пункты мирного договора еще вызывают вопросы у Москвы, но она выразила готовность к заключению соглашения. По словам Сергей Лаврова, Россия согласна также искать баланс интересов по Украине, а также по стратегическим отношениям с США в целом. Диалог министр оценил положительно.

«Трамп считает — и, я думаю, вполне справедливо, — что мы движемся в верном направлении. В заявлении президента США говорится о соглашении, и мы готовы заключить соглашение. Но есть некоторые конкретные пункты, элементы этого соглашения, необходимо доработать», — сказал глава МИД в интервью телекомпании CBS.

Конкретных пунктов Лавров не назвал, но уточнил: Россия не ведет переговоры о целостности своей территории, в том числе не будет обсуждать принадлежность Крыма. По словам министра, Дональд Трамп прекрасно это понимает.

Ранее сообщалось, что лидеру Белого дома не понравилось заявление Зеленского по Крыму.