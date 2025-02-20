Лавров прибыл в ЮАР для встречи глав МИД стран «Большой двадцатки»

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Йоханнесбург, где будет проходить встреча руководителей внешнеполитических ведомств государств G20. Об этом сообщило РИА Новости.

В Южно-Африканской Республике пройдет встреча руководителей МИД стран «Большой двадцатки». Для участия в этом мероприятии в страну прибыл Лавров. По имеющимся данным, ему предстоит выступить на пленарном заседании, министр даст развернутый анализ текущей мировой обстановки с точки зрения России. Помимо этого, Лавров запланировал встретиться с рядом своих коллег на полях этого мероприятия.

Ранее пресс-секретарь российского президента Песков заявил, что формат G7 утратил свою значимость на международной арене. Центры экономического роста и влияния активно перемещаются в другие регионы мира, за счет этого прежние лидеры не влияют на мировую экономику так, как это было раньше.