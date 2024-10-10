Лавров прибыл в Лаос для участия в 19-м Восточноазиатском саммите

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Лаос, где примет участие в 19-м Восточноазиатском саммите (ВАС), сообщил ТАСС.

Самолет главы МИД России приземлился во Вьентьяне. Выступление министра пройдет 11 октября.

Кроме того, у руководителя дипломатического ведомства запланированы несколько двусторонних встреч. Помимо заседаний на высшем уровне также проводятся ежегодные совещания глав внешнеполитических ведомств и старших должностных лиц, заседания отраслевых механизмов.

ВАС проходит ежегодно в привязке ко встречам в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСИАН). В 2005-2010 годах на саммите были представлены 16 государств, с 2011-го в нем принимают участие Россия и США.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предостерег Украину от ударов по России оружием, поставленным западными «партнерами».