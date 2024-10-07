«Игра с огнем»: Лавров предостерег Украину от ударов по России западным оружием

По его мнению, своими разговорами об использовании ВСУ западного оружия для нанесения ударов по территории РФ Киев играет с огнем. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на американское издание.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент актуальным для Украины и ее западных союзников остается вопрос о применении иностранных ракет для ударов вглубь России. Прямо сейчас обсуждается возможность разрешить осуществлять подобные действия.

В связи с этим Лавров высказал свою позицию касательно данного вопроса, предупредив, что они могут иметь опасные последствия. Более того, решение о снятии ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов РФ приняли уже давно. А сейчас, по словам министра иностранных дел России, его пытаются оформить в публичном пространстве.

Ранее Сергей Лавров рассказал о помощи Украины боевикам в Сирии. Глава МИД РФ написал об этом в своей статье.