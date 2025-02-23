Лавров прибыл в столицу Турции
Самолет с Сергеем Лавровым приземлился в Анкаре
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после официального визита в ЮАР вылетел в Турцию. Как сообщили ТАСС, 23 февраля глава ведомства приземлился в Анкаре.
Борт главы российского ведомства сел в аэропорту Анкары, где запланировала встреча с турецкой делегацией. В планах, как уточняла ранее представитель МИД Мария Захарова, — обсуждение актуальных вопросов международного и регионального уровня, а также двухстороннее взаимодействие, то есть, экономическую и торговую сферы.
Турецкий источник ТАСС отметил, что глава дипведомства Хакан Фидан поднимает вопрос о ситуации на Ближнем Востоке, в Сирии, а также на Украине.
Напомним, что Сергей Лавров в ходе саммита глав МИД G20 уже встречался с Хаканом Фиданом и обсуждал стабилизацию ситуации в Сирии, сменившей власть.
Ранее сообщалось, что Россия на переговорах в Эр-Рияже обозначила Западу ключевое правило международных отношений