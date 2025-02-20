Глава МИД Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел «Большой двадцатки» (G20) в ЮАР заявил, что переговоры в Эр-Рияде с США помогли обозначить главные условия для уважительных международных отношений.

По словам Лаврова, во время встречи в столице Саудовской Аравии Россия четко обозначила, как в дальнейшем должны выстраиваться международные отношения. Западу посоветовали принять новый баланс сил в мире, который стал распределяться, а не сдвигаться в монополярность.

«Западу пора принять новый баланс сил и начать выстраивать отношения с государствами мирового большинства на основе взаимного уважения. Об этом мы тоже говорили с американскими коллегами в Эр-Рияде», — приводятся слова Лаврова на сайте МИД.

Широко обсуждали и украинский вопрос. Во время переговоров российская делегация напомнила, что урегулирование возможно, но лишь путем устранения первопричин кризиса. Например, Киев должен соблюдать права человека, в том числе выбор религии и языка. Также указали на важность соблюдения Украиной принципа неделимости безопасности в Европе. Однако все эти и другие моменты тяжелы к выполнению, ведь Запад продолжает оказывать финансовую и военную поддержку Киеву.

Ранее сообщалось, что в образах Лаврова и Рубио на переговорах в Эр-Рияде заметили забавную схожесть