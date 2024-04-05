Лавров привал нарастить антитеррористическое сотрудничество с партнерами

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости развития сотрудничества с партнерами государства в вопросе борьбы с терроризмом после того, как случился теракт в «Крокусе». Соответствующее заявление российского министра было опубликовано на официальном сайте ведомства.

Лавров указал на то, что усиление противостояния терроризму было бы единственным адекватным ответом на случившуюся трагедию. Министр заявил, что стоящие за терактом своими действиями пытались добиться разлада в обществе, но результат оказался обратным – россияне разных национальностей лишь сильнее сплотились.

Дипломат заявил о необходимости продолжения наращивания антитеррористического сотрудничества с союзниками России по организациям ОДКБ и ШОС, а также региону СНГ.

Накануне Лавров поблагодарил Таджикистан за содействие в расследовании данного теракта.