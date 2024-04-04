Лавров выразил благодарность Таджикистану за помощь в расследовании теракта в «Крокусе»

Россия высоко оценила оперативную помощь Таджикистана в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В России глубоко признательны Таджикистану за помощь в поимке и расследовании страшного теракта в Подмосковье. Страна оперативно отреагировала на просьбу и сделала все возможное для установления справедливости.

По словам Сергея Лаврова, атака на концертный комплекс была сделана с целью посеять разлад в российском обществе и испортить отношения между странами и разными национальностями. Однако заказчикам и исполнителям не удалось этого сделать.

«Однако беда лишь сплотила людей самых разных национальностей. Признательны руководству Таджикистана за слова поддержки и сочувствия в эту трудную минуту. Ценим оперативную помощь в расследовании обстоятельств трагедии», — приводятся слова Лаврова на сайте МИДа.

Однако на этом пока работа не закончилась. Расследование продолжается, как и противодействие террористической деятельности. Лавров выразил надежду, что многие страны помогут в «бескомпромиссной борьбе с терроризмом и его зарубежными спонсорами». В частности Россия хотела бы задействовать страны ОДКБ, СНГ и ШОС.

Напомним, что Сергей Лавров также заявляет о причастности Украины к теракту в Красногорске.

Ранее сообщалось, что Украине не поможет вступление в НАТО.