Сергей Лавров на форуме «Территория смыслов» заявил, что Россия впервые в своей истории воюет в одиночку против всего Запада, подчеркнув, что нельзя допускать слабости.

Он отметил, что в Первую и Вторую мировые войны у России были союзники, а сейчас их на поле боя нет. В связи с этим министр подчеркнул необходимость полагаться на себя и не допускать ни слабости, ни слабины.

Таким образом, Лавров акцентировал внимание на уникальности текущей ситуации, когда Россия противостоит объединенному Западу без союзников, что требует максимальной концентрации и устойчивости.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров назвал антироссийские заявления Европы тревожным сигналом.