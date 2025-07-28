Лавров призвал к единству в борьбе со всем Западом
Лавров: Россия одна против Запада, нельзя слабеть
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Сергей Лавров на форуме «Территория смыслов» заявил, что Россия впервые в своей истории воюет в одиночку против всего Запада, подчеркнув, что нельзя допускать слабости.
Он отметил, что в Первую и Вторую мировые войны у России были союзники, а сейчас их на поле боя нет. В связи с этим министр подчеркнул необходимость полагаться на себя и не допускать ни слабости, ни слабины.
Таким образом, Лавров акцентировал внимание на уникальности текущей ситуации, когда Россия противостоит объединенному Западу без союзников, что требует максимальной концентрации и устойчивости.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров назвал антироссийские заявления Европы тревожным сигналом.