Глава МИД России Сергей Лавров назвал антироссийские заявления европейских политиков тревожным сигналом. В пример он привел слова немецкого министра обороны о готовности «убивать русских солдат». Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Лавров жестко отреагировал на воинственные высказывания представителей Запада. В ходе пресс-конференции с коллегой из Мозамбика он привел в пример заявление немецкого министра обороны о готовности «убивать русских солдат», назвав подобную риторику крайне опасной.

Лавров подчеркнул, что угрозы в адрес России, включая обсуждение ударов по Калининградской области, свидетельствуют о деструктивной позиции НАТО. По его словам, такие планы, которые разрабатываются в европейских столицах, не могут не вызывать тревогу.

Министр также обратил внимание на постоянные провокации со стороны Киева, которые поддерживаются Западом. Он напомнил, что атаки на гражданские объекты и мирных жителей не останутся без ответа, а Россия продолжит добиваться своих целей, несмотря на противодействие Запада.

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