Лавров призвал прекратить огонь в секторе Газа

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выступил на встрече с главами дипломатических миссий арабских стран и представителем Лиги арабских государств (ЛАГ).

На встрече глава ведомства выразил призыв к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Лавров подчеркнул необходимость обеспечения защиты гражданского населения и освобождения заложников в сложившейся обстановке.

В ходе своего выступления Сергей Лавров подчеркнул позицию России, заявив о постоянной поддержке дипломатического разрешения конфликта и настаивая на неотложной гуманитарной помощи пострадавшим в результате противостояния между ХАМАС и Израилем.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия настаивает на нахождении мирного решения конфликта в регионе. Лавров также выразил обеспокоенность пострадавшими гражданами и призвал к обеспечению безопасности для мирного населения.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».