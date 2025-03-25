Лавров рассказал об ощущениях перед переговорами в Эр-Рияде

Перед началом переговоров в Саудовской Аравии складывалось впечатление, что Соединенные Штаты хотят заняться челночной дипломатией с делегациями России и Украины. Такое заявление сделал во время выступления на Первом канале Сергей Лавров — глава Министерства иностранных дел РФ.

По утверждению министра, за день до начала общения американской и российской сторон в Эр-Рияде у него возникало стойкое впечатление, что США планируют непрерывно согласовывать все переговоры с делегацией Украины.

«Ощущалось, что американцы хотят как бы посадить украинцев и россиян в соседние комнаты и между ними челночную дипломатию осуществлять. И какой-то выдать единый текст», — указал он.

Ранее Лавров заявил, что Байден сделал самую главную ошибку в своей политике, когда не стал слушать Россию. Он продолжал настаивать на включении Украины в состав НАТО и отказывался выслушивать точку зрения РФ. Тем самым он создавал для российской стороны неприемлемую угрозу.