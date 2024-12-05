Лавров прокомментировал фантазии об отправке на Украину иностранных контингентов

Те политические деятели, которые заявляют о необходимости отправить на Украину иностранные воинские контингенты, сильно осложняют текущую ситуацию. Так считает глава Министерства иностранных Дел РФ Сергей Лавров, его точку зрения привело РИА Новости.

Министр назвал фантазиями все слова о возможности отправки чужих войск на Украину.

«Они только усугубляют положение и показывают, что деятели, которые с такими идеями носятся, они упорно предпочитают не слышать очень четкие предостережения», — указал он.

По словам Лаврова, президент РФ уже неоднократно делал внятные предупреждения на этот счет.

Ранее Лавров заявил, что НАТО уже отбросило даже малейшие приличия. Так он оценил высказывание главы комитета альянса Роба Бауэра, который призвал к превентивным ударам по России. Министр отметил, что данный военный блок начал публично выражать свои истинные намерения, никак не маскируя их.